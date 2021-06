Aleš Bárta varhanní speciál

O AKCI „ALEŠ BÁRTA – VARHANNÍ RECITÁL“

JOHANN SEBASTIAN BACH

MAX REGER

CÉSAR FRANCK

OLIVIER MESSIAEN

Aleš BÁRTA | varhany

Před Květnou nedělí, branou do Velikonoc, jsou vystavěny schody v podobě Lazarovy soboty. Také do Smetanovy síně vedou schody, stejně jako k místním unikátním varhanám, které oplývají téměř nekonečnými barevnými možnostmi. Po schodech do Velikonoc nás pozve výjimečný český varhaník Aleš Bárta. A nebude sám. Každý varhaník hodný toho jména totiž stojí na ramenou obrů, jak říkával Bernard z Chartres. Vždyť kdo jiný se může zvát varhanním gigantem než Johann Sebastian Bach, Max Reger, César Franck a Olivier Messiaen? Ten poslední sloužil coby titulární varhaník v Église de la Sainte-Trinité celých 61 let! Není divu, že jeho dílo je mystické. Podobně jako Velikonoce, kdy se má hrát na varhany. K většímu prožitku Tajemství…

konec koncertu ve 12.15 hod.

koncert bez přestávky