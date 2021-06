Šimon Brixi Znovuobjevený

O AKCI „ŠIMON BRIXI ZNUOVUOBJEVENÝ“

ŠIMON BRIXI

Missa ex D

Litaniae de Venerabile Sacramento

Magnificat

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán

HIPOCONDRIA ENSEMBLE

Jan HÁDEK | umělecký vedoucí

O barokním skladateli od Nymburka, Šimonu Brixim je známo, že o něm mnoho známo není. Většina děl se ztratila. Ani o životě mnoho nevíme. O to větší výzva je tento stav změnit. Pokouší se o to houslista a vedoucí Hipocondria Ensemble Jan Hádek. A kdo jiný, vždyť tento soubor se na objevování českých ukrytých perel specializuje. Stejně jako vynikající česká sopranistka Hana Blažíková. Společně naplnili prázdnotu letošního lockdownu a ponořili se do Brixiho duchovního odkazu. Skladby jsou seřazeny symbolicky do pomyslného liturgického oblouku jednoho dne: dopolední mše, v brzkém odpoledni litanie a v podvečer nešpory. Na konci večera jistě nebude pochyb, že Šimon Brixi byl, slovy dobového svědka, „komponista obzvláštní“.

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou