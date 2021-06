Letos se koná již 17. ročník hudebního festivalu „Jazzový Most” z Prahy do EU 2021 a jeden z koncertů proběhne opět i na nádvoří Novoměstské radnice dne 25. 7. 2021.

„Jazzový Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí.

Význam a cíl tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a nyní i v roce 2021 v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR ve spojené Evropě.

Předmětem festivalu je konání jazzových koncertů v několika městech. Monumentální „jazzový most“ 2021 bude stavěn z Prahy 2 do EU. Kulturně tradiční „Novoměstská radnice“, která leží přímo ve středu města, je důstojné místo pro Prahu.

Mostů bylo již v minulosti postaveno velmi mnoho, ale tento „Jazzový most” je určitě ojedinělý.

Přínosem je také podpořit tento hudební žánr, který je historickým důkazem vývoje hudby XX. století a pomoci postavit tento žánr na úroveň klasické hudby, je dalším cílem tohoto projektu. Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-bandových projektech, zúčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2021.