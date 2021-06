„Sladké jsou mnohdy plody protivenství.“

Shakespearova komedie Jak se vám líbí je velkolepou ódou na lásku, bláznovství, přírodu – a zejména oslavou svobody.

Na dvoře vévody Fredericka panuje strach: svrhl svého bratra a vyhnal jej do Ardenského lesa. U dvora si nechal jeho dceru Rosalindu. Rosalinda potkává mladého Orlanda a vzplane mezi nimi láska na první pohled - ale osud jim není nakloněn. Vévoda Rosalindu vyžene ode dvora; I Orlando musí utéct, když mu starší bratr začne usilovat o život.

Oba však mají věrné spojence: Rosalindu se rozhodne doprovázet Frederickova dcera Célie a Šašek a Orlandovi poskytne své služby rodinný sluha Adam. Rosalinda se ve strachu o bezpečnost převlékne za chlapce a putují do Ardenského lesa. Orlando po lese začne rozvěšovat básničky na počest Rosalindy a vyrývá do kůry stromů její jméno. Rosalinda, převlečená za muže, Orlandovi nabídne, že pokud si chce zkusit namlouvání, bude mu hrát Rosalindu - tedy sebe samu. Jejich zamilovanost ironicky komentují bláznivý Šašek a melancholik Žak.

Postavy byly vyhnány ode dvora a jeho lesku, aby našly úkryt i lásku v přírodě. V této emigraci jako by odhodily něco ze svých společenských rolí a snad se tak dotkly svobody! V Ardenském lese se obraz složitého světa lomí v mnohačetném komediálním zrcadlení, a proto se v něm dodnes dějí zázraky.