SOČR & skandinávský jazz

SOČR & E.S.T. Symphony



Hans Ek dirigent

Dan Berglund kontrabas

Magnus Öström bicí

Tomáš Sýkora klavír

Štěpánka Balcarová trubka

Luboš Soukup saxofon

David Dorůžka kytara

Jako kurátor jazzových projektů v cyklu SOČRu „Nové horizonty“ jsem rád, že se podařilo prosadit a domluvit koncert skvělého projektu E.S.T. Symphony. Je sestaven ze zásadních nahrávek tria švédského jazzového pianisty Esbjörna Svenssona (1964–2008). V roce 2016 ho nahrál Royal Stockholm Philharmonic Orchestra a vyšel na CD u renomovaného labelu ACT Music. Veškerou hudbu zaranžoval a řídil Hans Ek. Dramaturgie jednotlivých částí suity zahrnuje stěžejní skladby tria E.S.T. jako např. From Gagarin’s Point of View, Seven Days of Falling nebo Serenade for the Renegade.

Trio E.S.T. bylo v první dekádě nového milénia považováno bez nadsázky za nejprogresivnější a nejinspirativnější soubor nejen na evropské, ale i světové hudební scéně. Značnou popularitu si získalo i u českého publika, a to jednak prostřednictvím vlastních nahrávek, o kterých se v české jazzové komunitě intenzivně debatovalo, ale také svými nezapomenutelnými koncerty nabitými energií.

Je velkou hudební událostí, že se podařilo zrealizovat právě tento ojedinělý projekt, který do Prahy přijede osobně řídit dirigent a aranžér Hans Ek. Nebudou chybět ani basista Dan Berglund a bubeník Magnus Öström, oba původní spoluhráči pianisty Esbjörna Svenssona a tvůrci této hudby.

V rámci večera dojde k výjimečnému propojení světových hudebníků s výraznými osobnostmi české jazzové scény.