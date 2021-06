Procházka - Dům Diamant a kubismus na Novém Městě

Kolem domu Diamant na rohu ulic Spálená a Lazarská lidé prochází, ale netuší, že je to výjimečná realizace ve stylu geometrické secese s výraznými kubistickými prvky od architekta Emila Králíčka. Právě tu odstartuje komentovaná procházka a kromě informací o architektuře domu přinese i pohled do interiéru a na neobvyklé řešení přiléhající barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Dále bude vycházka pokračovat do ulice Na Perštýně k domu ve stylu art deco od Aloise Dryáka, který s domem Diamant nese shodné prvky. Na závěr je zařazena Adamova lékárna ve stylu geometrické secese opět od Emila Králíčka na Václavské náměstí a nedaleká neobvyklá kubistická lampa, o jejímž autorství se stále spekuluje.

Praktické informace

Místo setkání je na rohu domu Diamant (Lazarská 82) – směr Lazarská a Magdalény Rettigové (u tramvajové zastávky Lazarská, kousek od výstupu z metra B výtahem). Telefonický kontakt na průvodce bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.

Předpokládaná délka akce je 75 minut.

Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.

Lektorem komentované procházky je profesionální průvodce Martin Bělohradský. Průvodce nebude mít při výkladu nasazenou roušku (vládní nařízení to umožňují) a zároveň doplňujeme informaci, že už podstoupil očkování proti covid-19.

Prosíme všechny účastníky této akce, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a na prohlídce dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Děkujeme!