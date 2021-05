Essential Changes

Ostravské centrum nové hudby připravuje další ze série zásadních koncertů situovaných do originálních prostor pražského Centra pro současné umění DOX.

Po dvou úspěšných koncertech věnovaným dílům jednoho skladatele – Mortona Feldmana v roce 2018 a o rok později Iannise Xenakise – bude v pořadí třetí večer zaměřen na proces zásadních změn hudebního projevu v dílech Johna Cage, La Monte Younga, Petra Kotíka a členů hnutí FLUXUS: Yoshiho Wady a Benjamina Pattersona. Změny, s nimiž tito autoři přišli, spočívaly v odmítnutí principů pozdního romantismu: formy, harmonie, melodie, ale i samotného konceptu koncertního provozu. Namísto tradičních prvků hudební kompozice nastupuje ticho a zaměření se na zvuk a prožitek související s jeho vnímáním, podoba koncertu získává svobodnější tvář performance. Na koncertě v pražském DOX+ se v tomto unikátním programu vedle Ostravské bandy představí také klavírista Ivo Kahánek a sopranistka Irena Troupová.

Ostravská banda

Ivo Kahánek, klavír

Irena Troupová, soprán

Petr Kotík, dirigent

Yoshi Wada: Lip Vibrators (1973)

John Cage: Concert for Piano and Orchestra (1957–58)

Petr Kotík: The Plains at Gordium (2014)

La Monte Young: Composition 1960 #7 (1960)

Ben Patterson: Paper Piece (1960)