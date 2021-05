Nejhorší filmy všech dob | Webinář

Představte si filmy horší než zlé. Filmy tak strašné, že od nich nedokážete odtrhnout zrak. Filmy tak katastrofální, že se po jejich shlédnutí cítíte špinaví. Ani ne fyzicky, spíš tak nějak duševně. Filmy, které diváka vezmou na horskou dráhu emocí, od zděšení, znechucení a trapnosti, přes zábavu, až po stud, že je vůbec viděl. Filmy, které jsou tak neskutečně zlé, že jsou vlastně dobré. Co však zabezpečí filmu status nejhoršího filmu všech dob? Jsou to diváci nebo filmoví kritici? Jsou zlé filmy samostatným žánrem, nebo vznikly upřímnou snahou vytvořit hodnotné dílo? A který nešťastník stojí za jejich vznikem? Vstupte do kultu strašných filmů a zjistěte, jak vypadá opravdový bizár! Se svou online přednáškou se na nás těší tvůrce videí Lukáš Jakeš a.k.a. Medojed, který nám přiblíží chuťovky jako turecké Hvězdné války, The Room, Birdemic, Troll 2 nebo filmy studia Asylum, při nichž zjistíme, že od útoku žraloka nás vlastně dělí jen krátký výlet do supermarketu.

Lukáš Jakeš je filmový nadšenec, který se analýze filmů a různých jiných příběhů věnuje už osm let. Příběhy jej fascinují od mala, proto ve snaze být při nich co nejblíž pracoval v knihkupectví, kině a divadlu. V současnosti ho jeho posedlost filmy živí díky YouTube, kde pod pseudonymem Medojed vede úspěšný kanál, zabývající se analýzou různých vypravěčských postupů, scenáristických technik či recenzí. Jeho nejpopulárnější série je Filmstalker, v níž ironicky kritizuje kvalitní filmy tak, že na ně aplikuje logiku reálného světa.

„Špatné filmy jsou podle mého názoru fascinující už kvůli tomu, že člověk nemůže pořádně ocenit, jak dobré něco je, když neviděl tu druhou stranu. Nicméně zábavná hodnota filmů jako The Room je obrovská a jsou schopné pobavit stejně jako prvotřídní komedie."