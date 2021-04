Senzorická integrace v práci s dítětem | Webinář

Má dítě problémy s jasnými světly, nedokáže tolerovat hlasitější zvuky nebo ho na tělíčku škrábou i ty nejjemnější materiály? Anebo se zdá, jakoby vůbec necítilo zimu či teplo a nemělo práh bolesti? Je nemotorné a bojí se her na houpačce nebo doma leze na nábytek a beze strachu skáče ze závratných výšek? Vadí mu jakýkoliv dotyk nebo je kontaktní až příliš? Nemusí to být rozmanitostí nebo nesprávnou výchovou, ale mohou za tím stát problémy se senzorickou integrací. Co však tento vágní pojem znamená a jak mu porozumět?

Poznejte fakta a mýty spojené s diagnózou poruchy senzorického chování! Léčebná pedagožka, výzkumná pracovnice a dětská terapeutka, Ivana Lessner Lištiaková, nám v edukativním online semináři určeném rodičům, učitelům a vychovatelům přiblíží, jak používáme naše smysly, jak funguje senzorické zpracování a kde může nastat problém při zpracování smyslových podnětů, a také poskytne tipy, jak postupovat při terapii a jak si všímat senzorických potřeb dítěte a náležitě upravit jeho prostředí a běžné činnosti nebo školní úkoly.

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD., FHEA je léčebná pedagožka, výzkumná pracovnice a dětská terapeutka. Vystudovala studijní obor léčebná pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorandské studium v oboru Předškolní a elementární pedagogika. V roce 2013 absolvovala v rámci post-doktorandského postu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studijní pobyt na New York Univerzity v oboru dramatoterapie. V praxi se věnovala hlavně dětem předškolního a školního věku, podpoře vývinu a úpravě prostředí při těžkostech v učení se a chování. Odborně se profiluje na oblast senzorické integrace, poruch autistického spektra a na oblast duševního zdraví v kontextu uměleckých terapií. Od roku 2012 do roku 2018 působila na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě jako vědecko-výzkumný pracovník. Od roku 2018 působí ve Velké Británii, na University of Northampton (2018-2020) a v současnosti na University of Suffolk, kde vyučuje a podílí se na výzkumných projektech zaměřených na inkluzi, podporu dětí a rodin a vzdělávání odborníků ve školství a pomáhajících profesích.