Petřín pěšky / prohlídka s kvízem

Petřínská „Eiffelovka“, fungující observatoř, nádherný Růžový sad a sochy. To vše a ještě mnohem víc najdete na svazích petřínského kopce. Ale především za sebou zanecháte rušné město a ponoříte se do ticha, osvěžujícího chládku a samoty pohádkových lesních cestiček Petřína.

Co nejzajímavějšího vás čeká?

Zelený kopec v samém centru Prahy, kdysi centrum chrámů ohnivého boha Peruna, se v 19. století stal poutním místem po křesťanských svatyních…

Víte, na Petříně je mnoho starých památníků. Ale jeden z nich ‒ „Památník obětem komunismu“ ‒ byl odhalen v roce 2002. S dávným středověkem ho spojuje jen strašlivá devalvace lidského života…

Navštivte kostel svatého Vavřince a zjistíte, čemu se říká „Slzy svatého Vavřince“.

Při procházce Křížovou cestou můžete vidět a snad i pocítit, co musel zakusit Ježíš, uvidíte kapli Božího hrobu a kapli Kalvárie.

Samozřejmě můžete jít do Zrcadlového bludiště. Zvenku vypadá jako obyčejný malý hrad, ale jakmile budete uvnitř, ocitnete se v nekonečném prostoru křivých zrcadel, kde si můžete užít spoustu zábavy.

Petřínská rozhledna – je přesnou kopií Eiffelovy věže a tajemství její výstavby se skrývá také ve vaší cestě po petřínském kopci.

Pokud chcete pozorovat hvězdy nebo si na památku koupit kousek meteoritu, nachází se zde hvězdárna. Určitě se dozvíte o osudu českého hrdiny a pochopíte, proč právě na jeho počest byla pojmenována celá hvězdárna.

A samozřejmě si užijete vůni 10 000 růží, protože na Petříně je největší Růžový sad v Praze. Vyhlídková terasa na Petříně vám nabídne nádherný výhled na Zlatou Prahu a rybníky, vodopády, letní palác v zahradě Kinských a fontána Propadliště času vám poskytnou nezapomenutelnou romantiku pražských letních večerů a kouzlo pohádkové zimní Prahy.

Nenechte si ujít tuto prohlídku v ruštině.

Tajemství a hádanky prohlídky

Na Zemi se už už řítí Perunovo prokletí: asteroid je tak blízko Země, že hrozí zničení Petřína, Prahy a všeho, čeho se jeho smrtící hořící úlomky dotknou. Na záchranu Petřína se vrhly mimořádné síly: mladá astronomka Irenka a sám svatý Vavřinec. A opravdu moc potřebují vaši pomoc: je třeba vyluštit podivné hádanky starodávného rukopisu hvězdopravce Michala, který přišel s receptem na záchranu. Existuje však jedno tajemství, bez kterého recept nebude fungovat…

Jste připraveni splnit všechny naše úkoly, hádanky a rébusy, postavit se zuřivosti pohanského boha a probudit v něm lidskost? Koneckonců, je to to jediné, co může zachránit svět před kosmickou katastrofou…

Hlavní pamětihodnosti: