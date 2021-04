LIVE stream - Kristina Barta a Nikol Bóková

Cyklus klavírních recitálů Hybatelé rezonance reaguje na covidovou dobu a ve čtvrtek 29. dubna od 20.30 hod. přináší mimořádné on-line setkání dvou výjimečně talentovaných půvabných dam, jejichž klavírní recitály byly plánovanou ozdobou třetího ročníku. Kristina Barta i Nikol Bóková se v přímém přenosu setkají v Anežském klášteře nejen v dialogu na koncertním křídle C. Bechstein D282, ale také v rozhovoru, kdy Nikol vyzpovídá Kristinu a Kristina Nikol. Během večera tak zazní to, co slovy nelze vyjádřit, a naopak slova doplní, co nelze vyjádřit jen hudbou.

Přenos proběhne na facebookové stránce a YouTube kanálu Hybatelů rezonance