Nové vysokorychlostní železnice v ČR

Víte co to jsou VRTKy a proč jsou důležité pro rozvoj měst? Cesta z Jihlavy do Prahy může být rychlejší než třeba cesta metrem ze Zličína na Černý most. Správa železnic totiž připravuje novou síť vysokorychlostní železnice v ČR. Bude postavená dle francouzských norem pro tratě vlaků TGV, vytvoří tak v osobní dopravě novou páteř české železniční sítě. Její součástí bude i terminál Praha východ, na jehož podobu v loňském roce proběhla architektonická soutěž. V průběhu večera zástupci Správy železnic, Metroprojektu a IPRu společně s architekty vítězného týmu Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem z ov architekti představí návrh nového terminálu a připravovaný systém vysokorychlostní železnice.