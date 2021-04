Metody výslechu a získávání informací | Webinář

Naproti vás sedí podezřelý. Hovoří pravdu anebo lže? Je opravdu náhodným svědkem nebo se pod jeho maskou ukrývá kalkulující zločinec? Jak se mu dostat pod kůži, ovlivnit jeho mysl a vymámit z něj informace? Kde se nachází hranice mezi vyšetřováním a psychologickým trýzněním? Nahlédněte s námi přes sklo vyšetřovací místnosti a poznejte postupy, které při vyslýchání používají kriminální psychologové!

Náš lektor a kriminální psycholog, Ondrej Kubík, nám ve své online přednášce, určené fanouškům forenzní psychologie, přiblíží metody vyslýchání a získávání informací, jež se používají u nás, a prozradí nám, jak se dají poznatky psychologie využívat v trestně-právních situacích. Ondrej Kubík bude ve svém webináři poutavě vyprávět o: — tom, kdo je kriminální psycholog a co řeší — tom, co spadá pod pojem forenzní psychologie — tom, jak rozpoznat lež — tom, jak probíhají výslechy podezřelých v reálném světě — tom, jak se liší výslech mladistvých, dospělých či osob s nižším intelektem — konkrétních případech Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD je slovenský kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posuzování věrohodnosti, vyšetřovací a kriminální psychologii, psychologii práva, psychologii propagandy, psychologii extrémismu, technologii propagandy a psychologii informační bezpečnosti. Víc jak deset let působil jako odborný konzultant Policejního sboru – kriminální psycholog na účely psychologického posuzování věrohodnosti výpovědí svědků, podezřelých a obviněných. V současnosti se zabývá problematikou psychologie manipulace lidského chování, psychologií propagandy a extrémismu, experimentální a provokační propagandou a technologií informační války v kontextu mezinárodního práva ozbrojených konfliktů a mezinárodního práva informační bezpečnosti.