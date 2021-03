Radkin Honzák: Psychosomatika | Webinář

Zda už jste pacient nervózně čekající v ordinaci, anebo zkušený medicínský profesionál obohacující svou praxi, vstup do světa psychosomatiky si vždy vyžaduje jistou dávku odvahy a drzosti. Psychosomatická diagnóza, jakkoliv přesná, stále představuje pro pacienta poloviční diagnózu, něco, co mu rodina neuvěří a co neumí jednoduše vyléčit užitím tabletky. V oblasti medicíny se často psychosomatika zatracuje na základě nedostatku tvrdých dat a velkého množství času, jenž si celistvý přístup k nemoci vyžaduje.

Jaké jsou ale výhody spájení onemocnění s emocemi? Kdy se člověk začal v očích vědy dělit na tělo a duši? Mohou mít některá onemocnění čistě psychologický základ a dá se jim předcházet psychohygienou? Zjistěte, co se skrývá za hranicemi medicíny, v přednášce legendárního psychiatra Radkina Honzáka! Ten nám ve svém webináři přiblíží výsledky svého více než 50letého hledání pravdy o zdraví a nemoci a ukáže, že brát biologické faktory stejně vážně, jak velmi obtížně měřitelné faktory sociální a psychologické a eventuálně téměř neuchopitelné faktory duchovní či spirituální, je důležitým doplněním pohledu medicíny na člověka, jenž je v současnosti považovaný za čistě biologický preparát.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. je popřední český psychiatr, publicista a pedagog. Na svém úspěšném blogu se vyjadřuje k současnému dění a je autorem vícera populárně-naučných knih o psychologii. Honzák vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se výzkumem výživy, spánku a stresu. Později se specializoval na psychiatrii, psychoterapii a psychosomatický přístup. Byl členem etické komise CAHBI ve Štrasburku, vedl Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, působil na katedře psychiatrie IPVZ a také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích.