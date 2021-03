Cyril Höschl: Je naše povaha vrozená nebo naučená? | Webinář

Kvalita našeho života často nevyplývá z toho, co se v něm děje, ale z toho, jak to prožíváme. Emoce, jež fungují jako filtr našeho vnímání, způsobují, že na různé lidi může stejná událost působit jako maličkosti nebo čistá katastrofa. Proč ale snášíme rány osudu tak rozdílně? Jaký vysoký podíl má na chování a prožívání prostředí a genetika? Dá se vyčíst duševní nemoc z rodokmenu a jaké jsou mechanismy její možné prevence? Poznejte principy psychiatrické genetiky!

Popřední psychiatr Cyril Höschl nám ve své online přednášce přiblíží nejnovější výzkumy toho, co je v našem chování vrozené, co je naučené a jaký prostor zůstává pro modifikace během vývoje člověka, a své poutavé vyprávění přehledně objasní na příkladu vrozeného vlohu k nízké odolnosti stresu nebo schopnosti číst výrazy jiných lidí. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990-1997) a v období 1997-2003 poté působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 do roku 2014 byl ředitelem Psychiatrického centra Praha a do roku 2011 také působil jako ředitel Centra neuropsychiatrických studií v Praze. V letech 2007-2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008-2009 poté v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). V letech 2004-2011 byl předsedou České lékařské akademie. Je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví.