Psychologie nákupních rozhodnutí | Webinář

Limitovaná edice! Poslední kus skladem! Pozor, tento produkt má v košíku ještě xy lidí! Také jste už někdy neodolali a pod podobným nátlakem spáchali sporné finanční rozhodnutí? Stalo se vám, že jste něco prostě museli mít a neuměli jste si logicky zdůvodnit proč? Zajímá vás, na základě čeho si člověk vybere jeden produkt z milionu dalších?

A co se vlastně děje v naší mysli, když nakupujeme? Na některé otázky je tradiční ekonomie krátká. Teorie, že si člověk vždy racionálně vybere produkt, jehož klady a přidaná hodnota převáží jeho cenu, totiž zapomíná brát do úvahy tu nejdůležitější proměnnou – naše emoce! Sílu lidské iracionality úspěšně využívají marketingová oddělení všech známých značek, naučte se to i vy! Poznejte vliv psychiky na naše nákupní rozhodnutí v přednášce zkušeného manažera a konzultanta, Viktora Kostického. Společně si odhalíme automatické vzorce tvořené našimi individuálními potřebami, instinkty, touhami či strachy, které řídí naše spotřební chování, osvojíme si triky, jimiž marketéři apelují na naše emoce, a zjistíme, jak tyto znalosti využívat v osobním životě i v našem podnikání!

Mgr. Viktor Kostický

je manažer, konzultant, spisovatel a vedoucí obchodních oddělení. Má přes 11 let zkušeností ve vedení obchodních týmů a oddělení v globálních společnostech jako Dell a IBM a také ve vedení firem, komplexních dlouhodobých konzultantských projektů a zkušenosti ve vlastním strat-up podnikání. Momentálně se plně věnuje trénování a konzultacím v oblasti obchodu a leadershipu k firmám, start-upům a jednotlivcům. Kromě toho každý rok mentoruje projekty ve start-up akcelerátorech jako např. program Uplift, kde se zaměřuje na poradenství v oblasti obchodu a byznys mentoringu. Obchodu se také věnuje širokospektrálně přes vyjednávání, obchodní zručnosti, LinkedIn obchod až po psychologii nákupních rozhodnutí a využití behaviorální ekonomie v obchodu. V leadershipu se specializuje na ego a téma byznysu s lidskou tváří.