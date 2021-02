LIVE stream - Jihoměstský masopust online

Soutěž s masopustem. A to rovnou dvojitá.

Vymýšlejte, tvořte, šijte, soutěžte, bavte se a vyhrajte.

1. MASOPUSTNÍ ROUŠKA

Do diskuse události Jihoměstský masopust na Facebooku posílejte fotografie svých originálních masopustních roušek, vybereme ty nejoriginálnější/nejzábavnější a odměníme vstupenkami na pohádku do KC Zahrada.*

Letos bude mít masku každý!

2. NOE, vás zve na archu.

Vytvořte společně masku zvířecí rodinky,

sourozenců, páru ... jak libo. Vyfoťte se a pošlete své foto na

foto@kcmt.cz do 13.2. s označením Masopust 2021 .

Pět vybraných masek získá poukázku do Café Terezie v Komunitním centru Matky Terezy v hodnotě 200,-Kč.

Zajímá vás, jak to vlastně celé bylo s masopustem? Během letošního Jihoměstského masopustu vám jeho tradice přiblížíme zábavnou formou. Pusťte si masopustní veselí domů.

- výroba tradičních masopustních masek

- medvědí tanec

- pečení koláčů a jejich merhování

- jak to bylo s masopustem

- masopustní muzika

Sledujte masopustní veselí na FB profilu KC Zahrada, Chodovské tvrze, KC Matky Terezy a YouTube KC Zahrada.

*Soutěžíme o 10 vstupenek na pohádku v KC Zahrada (autoři fotografií neoriginálnějších/nejzábavnějších roušek dostanou po 2 vstupenkách na vybranou pohádku). Výhru si výherci vyzvednou po rozvolnění protiepidemických opatření.