Uri Caine: The Premieres

Koncert amerického klavíristy Uriho Caina.

Americký klavírista Uri Caine pro mezinárodní festival Prague Music Performance zkomponoval skladbu s názvem Nein!, která v Praze zazní ve světové premiéře. Na koncertě dále zazní české premiéry kompozice Book of Angels amerického experimentátora Johna Zorna, a Diabelli Variations – Cainova úprava slavné kompozice Ludwiga van Beethovena.

Program:

Uri Caine: Nein!

John Zorn: The Book of Angels

Uri Caine: The Diabelli Variations

Talentovaný následník filadelfské klavírní školy Uri Caine už v devadesátých letech proslul, když jako kurátor benátského bienále odvážně voperoval do Verdiho Othella mouřenínskou kostelní hudbu. Později se stal součástí newyorské downtown scény a myšlenkově zapadl do kruhu experimentátorů z Knitting Factory. Uri Caine je hudebník s mimořádně širokým stylovým záběrem. Má velmi důkladné klasické hudební vzdělání i významnou praxi jazzového klavíristy. Podobně vypadá jeho diskografie: Uri Caine se netají tím, že jedním z jeho vzorů byl jazzový výstředník Thelonious Monk, svůj vztah k ranému jazzu z počátku minulého století projevil natočením alba Sidewalks In New York, věnuje se klasické hudbě, ale slavná díla si adaptuje po svém.