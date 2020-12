LIVE stream - Hradecký kulturní adventní kalendář

Vstupte on-line do našeho Kulturního adventního kalendáře 2020 a navštivte hradecká divadla, galerii, filharmonii, muzeum, knihovnu a rozhlas. Přejeme si, aby letošní vánoční čas byl plný radosti, hudby a umění, které nemůžete nyní vidět a slyšet naživo. Přidejte se – stačí si kliknout na daný den v našem kalendáři.

Každý den až do toho Štědrého s námi můžete on-line vstoupit do míst a organizací, které jsou nyní uzavřeny. Všechny organizace si mezi sebe rozdělily jednotlivé dny v kalendáři a můžete se těšit na rozmanitý program. Filharmonie přispěje hudebními okénky, která rozmístila do míst, která jsou nyní veřejnosti nepřístupná. Muzeum Vás naláká na virtuální prohlídky a s Galerií si něco krásného vytvoříte. Divadla Vás potěší čteným slovem a putováním do Betléma pro dětské publikum. Zbytek je překvapení...