LIVE stream - Festival Prague Proms

Realizační tým festivalu Prague Proms se rozhodl zprostředkovat posluchačům koncerty v online verzi. Diváci si tak mohou vychutnat jejich oblíbené interprety z pohodlí domova kdykoliv a zadarmo.

Festival Prague Proms nabídne opět široké spektrum hudebních žánrů a zajímavých formací. Nebude chybět jazz, filmové melodie, ani klasická hudba. Představí se Jan Hasenöhrl & Aleš Bárta (neděle 22. 11. 19:30), následovat bude W. A. Mozart a jeho Symfonie č. 40 a 38 „Pražská“ (neděle 29. 11. 19:30).

Štafetu převezme kapela Jazz Efterrätt (neděle 6. 12. 19:30) a koncertem

Let‘s Remember Chet Baker (sobota 12. 12. 19:30) vzdáme hold fenomenálnímu trumpetistovi Ch. Bakerovi. Na řadu přijdou oblíbené hollywoodské melodie Hollywood Night (úterý 15. 12. 19:30) a jazzové show Fly me to the Moon (sobota 19. 12. 19:30). Na závěr festivalu zazní vzpomínka na klasiku stříbrného plátna s názvem Fellini 100 (neděle 20. 12. 19:30). Připravena je i jedna z nejznámějších symfonií Antonína Dvořáka Z Nového světa (pondělí 21. 12. 19:30).

Harmonogram vysílání:

