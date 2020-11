LIVE stream - Kluboofka - jediná klubová hitparáda

Kluboofka je společný projekt rádia Hey a Nároďáku Jaroměř. Vznikla kvůli dnešní neutěšené situaci v Česku a měla by především pomoci československým kapelám v jejich propagaci a udržet v chodu klub Nároďák Jaroměř, dokud se situace v naší republice nezlepší.

Základem Kluboofky je hitparáda, v níž soutěží šest klipů. Jde o formátu měsíčníku, přičemž hlasování běží 14 dní. Nadstavbou jsou další pořady, konkrétně rozhovor s pozvanou kapelou a live záznam živého vystoupení této kapely. Hlasování probíhá na facebookové události KLUBOVKA – LISTOPAD .

Šestice fanoušků, kteří se zúčastní hlasování, má možnost vyhrát patnáctilitrový sud piva CHOTĚBOŘ. Jako nadstavbu chystají organizátoři občasník Kluboofka World, v němž by se měly objevit jim blízké zahraniční kapely.

V aktuálním období soutěží

Porta Inferi – One lifes enough

Dysangelium – Lepromancer

Rebel – The Savior

MetalCraft – Dream In Your Eyes

Okult – Přes krve brod

Power5 – Planety