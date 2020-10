Horečka nedělní noci

Jedinečné muzikálové představení plné skvělých umělců a hudebních hitů!

Co vše se může stát během jedné nedělní noci v opuštěném baru, kde kdysi bývalo až nebývale živo? V tomto magickém opuštěném prostoru, plném vzpomínek, ožívá dávno zašlá sláva pěveckých hvězd napříč celým 20. stoletím. Potkáme tu též celou řadu lidských osudů. Proč do tohoto zapomenutého kabaretu chodí bohatý podnikatel, holčička, bezdomovci, či proč si tu dávají první rande osamělí středňáci? Vše nám odhalí mladý milenecký pár, který se tu objeví čistě náhodou a během nedělní noci zažije nečekané věci. Zpěv, tanec a láska. To vše a mnohé další v jedinečném muzikálovém benefičním představení.