Annie se v den svých dvacetin provdala za Steva - muže, do kterého se zamilovala na první pohled. O dvacet let a dvě děti později se oba stále milují... Jen zapomněli, jak to tomu druhému říci.

Autorka muzikálu Srdeční záležitost (v originále Heartbeats The Musical) Amanda McBroom se dostala na vrchol popových žebříčků s hitem "The Rose" oceněným mnoha cenami Grammy. Z šestnácti svých písní vytvořila příběh Annie - ženy v domácnosti, která v jeden den oslaví čtyřicáté narozeniny i dvacáté výročí svatby. Zatímco se hlavní hrdinka ohlíží za svým životem a přemýšlí, zda ji jeho naplnění neminulo, je na pokraji objevení nového významu slova štěstí.

Muzikál Srdeční záležitost se odehrává v současnosti a s obrovským nadhledem a humorem se zamýšlí nad odvěkou hádankou zvanou "sebepoznání". V hlavní roli Annie účinkuje bez alternace Lucie Bílá.

Českou premiéru muzikálu uvede Divadlo Lucie Bílé 28. září 2023.

