REBELOVÉ – nové nastudování původního filmového retro muzikálu Filipa Renče a Zdeňka Zelenky po 20 letech pobaví diváky Hudebního divadla Karlín!

Téměř po čtyřech měsících se Hudební divadlo Karlín vrací do „normálního provozu". Od 11. března bylo v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru zrušeno 94 představení včetně hostujících projektů. Na vlastní představení v současnosti vyměňujeme bezmála 60.000 vstupenek. Velký dík patří divákům, kteří trpělivě čekali na nové termíny a nechtěli vracet vstupné. Děkujeme!!!

Dnes tedy, v poněkud nezvyklém načasování, lze konečně představit nový projekt, který se právě začíná naplno zkoušet. Jde o romantický muzikál s hity šedesátých let podle stejnojmenného filmu Filipa Renče a Zdeňka Zelenky, natočeného před 20 lety a oceněného dvěma Českými lvy. Příběh jedné velké lásky (a několika dalších) zasazený do léta roku 1968 a atmosféra muzikálu vás spolehlivě vtáhne do děje, chytlavé písničky „Š-š-š", „Oliver Twist", „Pátá", „Gina", „Mně se líbí Bob", „Jó, třešně zrály" nebo „Tereza" a „Nechte zvony znít" (ty ve filmové verzi nebyly) a další, nenechají v klidu nikoho sedět a ještě dlouho si je budete sami zpívat.

Film Rebelové, natočený v roce 2000, měl premiéru v roce 2001, v roce 2003 byl muzikál uveden v komorní verzi v Divadle Broadway a nyní tedy bude v nové úpravě scénáře i nové scéně uveden na velkém jevišti Hudebního divadla Karlín.