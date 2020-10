Příběh lásky bratrů, kteří se uměním mučit jeden druhého chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Brutální a dojemná komedie.

Martin McDonagh situuje dvojici svých volných trilogií do nehostinných, zapadlých a drsných koutů Irska; podobně je tomu i ve hře OSIŘELÝ ZÁPAD, jejíž název poukazuje nejen na konkrétní lokalitu země autorových předků, ale v obecnější rovině na svět bez boha, v němž přestávají fungovat základní vztahy a hodnoty. Příběh citové nezralosti a morální chudoby dvou bratrů přerůstá do cynismu, který není maskou: je to jediná tragikomická realita jejich bytí. Neznají, co je to přiblížit se k druhému v lásce. Jedinou možností přiblížení, zdá se, je přiblížení agresivní, ničivé. Třebaže (opravdu jen) chvílemi máme pocit, že jakýsi plamínek naděje tu je…

Nástup na světová jeviště měl Martin McDonagh vskutku raketový – během dvou let byly v Londýně a v irském Galwayi uvedeny čtyři jeho hry: KRÁSKA Z LEENANE (1996), LEBKA V CONNEMAŘE (1997), OSIŘELÝ ZÁPAD (1997) a MRZÁK INISHMAANSKÝ (1996). K nim se přidal další hit, PORUČÍK Z INISHMORU (2001). Záhy vznikly překlady jeho her do mnoha jazyků a McDonagh se stal jedním z nejúspěšnějších dramatiků na světě. A to mu bylo sotva třicet let.