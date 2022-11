Dvacátý pátý prosinec, porodnice, tři páry v očekávání. Emoce by se daly krájet. Jediná zdravotní sestra, která se zdá být o Vánocích na oddělení přítomná, vytváří místo klidu ještě větší chaos. Matky se strachují, těší, fyzicky trpí. Otcové volí vlastní taktiku – někdo panikaří, jiný popíjí, další flegmaticky čeká na “výsledek”. Děti však zmatek a napětí nijak nezajímá a nebojácně se derou na svět. Tedy… skoro všechny.

Co to znamená mít dítě? A co to s sebou přináší? Jak důležitou roli v tom hraje vztah rodičů? A chcete děti vůbec do dnešního světa přivést?

Tragikomedie z porodnice nabízí sondu do prostředí, které by z principu mělo být především radostné a šťastné, ale ne vždycky tomu tak je.

