„Zní to docela jednoduše. To je na tom to nejhorší.“ Černá romantická komedie.

Jak těžké je potkat toho pravého partnera pro život, když žijete ve velkoměstě, jste single, gay a vaše nejlepší kamarádky vás začnou zvát na rozlučky se svobodou? Jak nepropadat panice ze samoty a společenského tlaku? Jak se nezbláznit z toho, když v kuchyňce v práci narazíte na kolegu, který se vám líbí? A jak vysvětlit babičce, že to není všechno tak jednoduché, jak se zřejmě domnívá?

Černá komedie o přirozeném posunu do další životní fáze, který s sebou nese i změnu v jiných blízkých vztazích. O situaci, která možná vypadá jednoduše a banálně, ale skrývá se za ní téma, které je vážné – a dost možná nejdůležitější v životě. Pro všechny, kdo se někdy cítili sami a v úzkých. Bez ohledu na věk, pohlaví nebo orientaci. S humorem a nadsázkou.