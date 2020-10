Tramvaj do stanice Touha

"Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice Touha." Příběh naprostého vzájemného neporozumění.

Je to americká hra, která je navíc vpravdě americká. Čím déle do této hry pronikáte, tím víc chápete, jak hra je nekonečně duševně plná a smekáte před tímto dramatikem pomyslný klobouk. Možná, že je dobře, že je to můj první Tennessee Williams vůbec, kterého mám tu čest inscenovat, byť tak pozdě. Ale myslím, že je dobře, že tak pozdě.

Ladislav Smoček