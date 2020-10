Stará Praha a my

Tak jsme opět tady s naší Prahou hravě! Co třeba se něco dozvědět o Praze a dokonce hravou a zábavnou formou? Něco málo vyplníte, něco se dozvíte a něco si vyrobíte! Nezapomeňte si včas rezervovat místo. Jak vznikla Praha kolem nás Jak Karel IV. „zacvičil“ s Prahou a co král a čísla Zvířata všude kolem Mosty, ostrovy a Vltava Karlův most a Pražský hrad Zpívání o …. Střelecký ostrov sportovní Jak to bylo s trhy a náměstími Proč je Petřín Petřín? A má Petřínská rozhledna dvojče? Labutě to mají těžké Kdo byl „starej Procházka“ Malování na ostrově Co mají společného Sovovy mlýny a Kaplického knihovna Co jsou fireflies Řetězy na Mostě Legií