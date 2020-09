Není (tu) Mariusz Szczygieł?

Diskuze s Mariuszem Szczygiełem ve Vzducholodi Gulliver.

O české autorce, která přestala psát básně. O albánském malíři, jehož obrazy neměly za komunismu ten správný druh optimismu. O polském sochaři-perfomerovi, jehož díla mizí z veřejného prostoru, protože provokují. O stárnoucím autorově otci, který přijíždí opakovaně do Prahy, aby ji naposledy viděl. O přibývání let a ubývání sil. O ztrátách i o tom, co po nich zbylo. O lásce.

Známý polský autor Mariusz Szczygieł představí ve Vzducholodi Gulliver svou zatím poslední knihu reportáží nazvanou Není, která loni vyšla česky v překladu Heleny Stachové. V Polsku čtenáři knihu označili jako nejlepší reportáže desetiletí a nejlepší publikaci roku 2018. Kniha byla oceněna nejvýznamnější polskou literární cenou Nike.

Moderuje Josef Pazderka.