The Hunna v Praze

Parta tří hudebníků z Watfordu, která si žije svůj sen rockových hvězd, sen plný tetování i nekonečného koncertování po stále větších ikonických koncertních sálech po celém světě, připravuje vydání třetího alba s výstižným názvem I’d Rather Die Than Let You In.

O albu zpěvák Ryan Potter prozradil, že je o hledání té správné osoby, se kterou je všechen chaos v současném světě snesitelnější. V Praze skupina vystoupí dne 30. dubna 2021.