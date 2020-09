Young Guv v Praze

Písničky, které jsou nápadité i přímočaré, jaké si můžete broukat cestou metrem, ale i poslouchat znovu a znovu, protože jsou dostatečně bohaté. To je Ben Cook. Ten Ben Cook, který stál v čele hardcorové kapely No Warning, a který hrál kytaru u punkrockových Fucked Up.

Poté, co se v létě 2018 přestěhoval z Kanady do New Yorku, začal zachycovat, jaké to je být cizincem v hektické megalopoli a výsledkem jsou chytlavé popové písničky.