Naučte se fotit za jediný den

Že se nedá udělat ve fotografování za den skok vpřed? O opaku vás přesvědčí unikátní kurz fotografování nazvaný Fotografem za jediný den, který vede vítěz Czech Press Photo Jan Rybář.

V romantických kulisách pražské Náplavky a okolních parků se naučíte základům fotografování, ale hlavně se dozvíte spoustu triků a fíglů, které vás ve focení posunou rychle dál. Tento kurz je jedinečný v tom, že vás nikdo nebude nutit zabývat se hodiny a hodiny technikou a funkcemi fotoaparátu, ale budete rovnou FOTIT! Jan Rybář vás během jednoho dne, tedy šesti intenzivních (a praktických) hodin, naučí „tajné triky“ a ukáže vám osvědčené postupy, díky nimž se vám svět za objektivem změní před očima z hodiny na hodinu. Jednou z hlavních myšlenek tohoto kurzu je: „S teorií to nepřeháníme, my hlavně fotíme. A výsledky jsou vidět hned.“ O oblíbenosti tohoto kurzu svědčí i fakt, že nepřetržitě běží téměř 9 let a prošly jím tisíce lidí. Více na www.amaze.cz

A pro ty, kdo to na kurz nestíhají, spustil Jan Rybář nový web iFotografování.cz, kde je k dispozici spousta návodných videí od toho, jak vybrat fotoaparát, jak ho nastavit a ovládat, až po velký návod plný praktických rad, jak skutečně skvěle fotit!