Vínofest v Pražské tržnici

Nemusíš být sommeliér a i přesto víš, že ve víně je stále co objevovat. Každý ročník z jednotlivé odrůdy je jiný, ač pochází třeba i ze stejné trati. Ty se můžeš nechat znovu a znovu překvapovat jeho chutí, vůní i barvou, protože již tisíce let je čím a hlavně, nikdy to nekončí.

Pokud k tomu ale dostaneš možnost znovu objevit nádherné prvky secese a novorenesance v prostředí Pražské Tržnice, stává se z toho unikátní příležitost. Přijď s přáteli, společně vytvoříme tradici VinoFestu v Pražské Tržnici a navíc máš příležitost si užít jednu z posledních akcí roku na čerstvém vzduchu.

My tě nebudeme omezovat žádnými předsudky, co je nejlepší víno nebo od koho, ale dáme ti příležitost ochutnat několik vinařství a to nejen z Moravy a Čech, ale i dalších vinic z Evropy. Budou to známé i méně známé, i přesto zajímavé značky všech druhů bílého, růžového i červeného vína, včetně vín šumivých a prosecca. Ty si rozhodneš sám o tom, která odrůda je pro tebe tou unikátní a jedinečnou. Protože i ty víš, že za rok to bude úplně jinak a v tom je to kouzlo okamžiku.

OTEVÍRACÍ DOBA:

pátek 9. října 2020 od 15:00 do 21:00

sobota 10. října 2020 od 12:00 do 21:00