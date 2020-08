Cancioneta Praga – „10 let na scéně“

Pěvecký sbor Cancioneta Praga, jež byl založen v roce v 2010 z iniciativy sbormistra Lukáše Jindřicha, a který během několika let rozšířil řady předních českých pěveckých sborů, slaví 10 let na scéně. Dvěma slavnostními koncerty, které proběhnou symbolicky 10. 10. 2020 v Lichtenštejnském paláci – Sále Martinů, tak vstoupí do své jubilejní desáté sezóny. Posluchači během těchto vystoupení vyslechnou průřez toho nejlepšího z jeho sborového repertoáru, který je za tu dobu opravdu bohatý.

10 let na scéně

Cancioneta Praga

Lukáš Jindřich – sbormistr

Lenka Navrátilová – klavír

Egli Prifti – klavír

10. října 2020, 16:00 hod. a 18:30 hod.

Lichtenštejnský palác – Sál Martinů

Hudební a taneční fakulta AMU

Malostranské náměstí 13, Praha 1