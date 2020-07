Devítka - křest CD

Devítka pokřtí další album s hosty, mezi nimiž budou bývalí členové a nějaké to překvapení.

Sedadla nejsou číslována.

Pozor! Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91) a to s předem zakoupenou vstupenkou. Bez vstupenky nebude vstup do areálu umožněn. Děkujeme za pochopení.