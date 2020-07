The New Horizons Triponaut

Srpnovou sobotu 8. 8. přistanou na zahrádce baru lól za klubem Hól The New Horizons [post-rock] a Triponaut [alternative-psychedelic]. Dorazte na party na zahradu skvělého holešovického spolkového prostoru Hól. Vstup: dobrovolný členský příspěvek. The New Horizons (vyber si kanál, kde si to poslechneš)

Pořádají The New Horizons ve spolupráci s kolektivem Hól, pod záštitou spolku Občanské sdružení Alternativa II, z.s., pro stávající i budoucí členy projektu Volnočasového centra. Veškeré platby, které jsou v areálu Volnočasového centra, Hólu i letního baru lólu přijímány, jsou pouze ve formě doporučených členských příspěvků, které jsou použity na rozvoj a na krytí provozních nákladů volnočasového centra a projektů v něm. Členství nevyžaduje registraci, je zdarma a může být kdykoliv ukončeno pouhým odevzdáním členské karty.