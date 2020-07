Please The Trees, support: Hissing Fauna

Please The Trees jsou pražsko-táborská smečka dobrodruhů, která svými chytlavými melodiemi a strhujícími koncerty neúnavně hýčká publikum už přes čtrnáct let. Mají za sebou několik koncertních turné po světě, včetně pěti amerických, během nichž natočili tři alba z pěti ve své diskografii. Za dvě z nich obdrželi mimo jiné hudební ceny Anděl a Apollo. Poslední nahrávkou je deska Infinite Dance z roku 2018. V témže roce absolvovali evropské turné v roli předkapely legendárních Mudhoney. V poslední době spolupracují také s tanečním souborem 420PEOPLE, sborem seniorů Elpida a jsou autory hudby k divadelní adaptaci hry Romeo a Julie v pražském divadle ABC.

Málokterá česká kapela se zasloužila tolik o pokládání a řešení environmentálních otázek, jako právě PTT. Několik let vysazují stromy v místech svých koncertů.

Hissing Fauna

Nenápadná devadesátková stálice indierocku. Jeden rok odehraje sotva jeden koncert, aby ten následující vydala po pěti letech od bezejmenného debutu dlouho rozpracovanou a odkládanou druhou desku Youth. Směs nostalgie a bilancování strachů a ztrát, které už si není třeba vymýšlet a přibarvovat. Další ohlédnutí za minigolfem v dánském letovisku Øster Hurup i pohled do nejisté přítomnosti “středního věku”. Oscilace mezi sebevědomím Youth (It’s over and it’s all right) a obavou, že možná zůstaneme Bitter and cold and forever young. Výtěžky z digitálního prodeje alba jdou na podporu pražského klubu a kolektivu Underdogs’.