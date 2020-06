Brandt Brauer Frick Ensemble

Berlínští průkopníci elektro-klasiky představí svoji tvorbu ve zcela akustickém obsazení. Koncert se koná v rámci festivalu Struny podzimu.

Daniel Brandt, Jon Brauer a Paul Frick jsou berlínští hudebníci s klasickým vzděláním, kteří prosluli po celém světě díky svým průlomovým experimentům v elektronické i akustické hudbě. Jako trio se dostali do povědomí především na klubové scéně, a to díky svým minimalistickým technem ovlivněným skladbám. Jejich debutové album s názvem You Make Me Real z roku 2010 ze všeho nejvíc připomínalo živelné ale skvěle fungující manželství tradičního muzikantství s elektronickou a průmyslovou estetikou 21. století. Na nahrávce zní klavír, zvonkohra, bicí a elektronika a dohromady vytváří hudbu, která kombinuje pocit tanečního parketu s organickou lidskou hudební interakcí. BBC popsalo jejich přístup jako „hudbu koncertních sálů pro klubovou generaci“.

Expanze z tria do desetičlenného živého ansámblu pak už byla jen dalším logickým krokem ve vývoji kapely. V obsazení najdeme klavír, harfu, pozoun, tubu, housle, violoncello, harfu, tři perkusionisty a syntezátor Moog. Kapela tak svoji hudbu představuje téměř kompletně v analogické a akustické podobě. Soubor vystupoval na významných hudebních festivalech jako Glastonbury a Coachella, ale také v klasických koncertních sálech, jako je Konzerthaus ve Vídni, Lincoln Center v New Yorku a Southbank Center v Londýně. Kromě toho i nadále vystupují jako trio v techno klubech po celém světě. Vystoupení německého ansámblu na festivalu Struny podzimu se více než nabízí. Kapela a festival totiž sdílejí filozofii v rozmazávání hranic mezi žánry a spojování tradičních a experimentálních prvků.