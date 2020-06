Koncerty kapel vybraných na showcaseové festivaly, které se v souvislosti s pandemií koronaviru nemohly uskutečnit. Bratři*, HRTL, Kristina Barta, Market*, Never Sol, sinks a teepee budou z Prahy hrát prostřednictvím livestreamu SoundCzech showcase. V rámci události Den hudby zahrají 21. června 2020 z cross][clubu, který bude zdarma přístupný veřejnosti v souladu s aktuálními opatřeními. Nedělní odpoledne uvede diskuse Za živou hudbu se zástupci hudebního průmyslu.

SOUNDCZECH SHOWCASE

16:00 Za živou hudbu — diskuse / discussion in Czech

17:00 Kristina Barta — kristinabarta.com

18:00 teepee — facebook.com/teepeeband

19:00 Never Sol — neversol.cz

20:00 sinks — sinksbrunn.bandcamp.com

21:00 HRTL — hrtl.bandcamp.com

*Bratři (brtr.bandcamp.com) a Market (marketus.bandcamp.com) hrají v mezičasech ze záznamu / from the record.