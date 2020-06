Gala koncert Muzikálové melodie potkávají klasickou hudbu

O AKCI „GALA KONCERT KLASICKÁ HUDBA POTKÁVÁ NEJEN MUZIKÁLOVOU“

KLÁROVO KVARTETO:

Tom Klár – I. housle, Pavel Hrda – II. housle,

Jaroslav Vašíček – viola, Václav Fleissig – violoncello

PROGRAM:

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso – Allegro

Antonio Vivaldi: Zima – Largo

W.A.Mozart: Kvartet G dur – Presto

W.A.Mozart: Divertimento F dur – Rondo

Bedřich Smetana: Hubička – Předehra

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č.6 G dur

Claude Debussy: Dívka s vlasy jako len

Edward Grieg: Svatební pochod z Troldhagenu

P.I.Čajkovskij: Louskáček – Tanec švestkové víly

John Kander: Kabaret + New York

Warren Cassey: You are the one that I want – POMÁDA

A.L.Webber: Don´t cry for me Argentina – EVITA

Warren Cassey: Summer Nights – POMÁDA

Henri Mancini: Moon River

The Queen: Crazy little Thing called Love

ABBA: Dancing Queen

Bob Thiele: What a wonderful World

Tom Evans : Without You

Jeff Christie: Yellow River

změna programu vyhrazena, délka cca 65 minut, objekt je přitápěný