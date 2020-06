Ufftenživot: Words of apology

Jedna velká báseň na jevišti.

Je to taneční rej. Je to činohra. Je to alternativa. Je to esej o světě. Je to setkání. Je to tak složitý, že není úplně jasný, co to je, ale když tohle přijmete, ucítíte svobodu a možná prožijete víc než jeden krásný večer. Jedinou jistotou je nejistota. Toto není výmluva. Je to vědomé rozhodnutí, způsob práce, životní styl.