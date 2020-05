Kabaret Pot a Lesk aneb 100 lidí 100 chutí

Divadlo Jatka78 vzkazuje: „Voláme do světa, že otevíráme naše divadlo Jatka78. Voláme do světa, že otevíráme a jsme připraveni hrát. Voláme do světa, že vás potřebujeme, pokud vy potřebujete nás. Voláme do světa, že s klidem k lidem. Voláme, zpíváme, tančíme, desinfikujeme, staráme se, opravujeme, rekonstruujeme a zkoušíme!“

Diváci budou mít možnost zažít jedinečný večer za účasti souborů, které na Jatkách78 pravidelně vystupují, a to jak na živo divadle tak i při živém vysílání. Diváci budou mít konečně možnost vidět všechny vystupující na skutečném, reálném, 3D jevišti, a vystupující tak možná budou mít šanci po dlouhé době vidět skutečného diváka a slyšet jeho potlesk.

Během večera diváci zažijí „100 chutí“, které budou servírovat vystupující z Cirku La Putyka, Bratrů v tricku, Vosto5, Squadra Sua či DEKKADANCERS. Těšit se je možné i na herečky Terezu Ramba, Elišku Křenkovou a herce Jana Cinu.

Akce je vhodná od 7 let.