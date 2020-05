Nerf Camp - Příměstský tábor

Máme tu skvělou příležitost pro všechny děti ideálně v rozmezí 8 - 12 let, jak zažít jeden týden plný zábavy, srandy a sportu. Jedná se o Nerf Camp, který se bude konat v naší Nerf Areně v Nuslích a určitě je na co se těšit. Děti budou moc poznat nové kamarády, pořádně se vyblbnout a unavit a to vše pod taktovkou našich zkušených organizátorů. Celý týden se bude nést v duchu týmových nebo individuálních her a úkolů, které budou propojeny s celotáborovou hrou. Děti budou mít zajištěn oběd, svačiny, odpočinek, ale hlavně bezpečí a péči.