LIVE stream - Kultura do domu: DEAF HEART | Rock Café online

Už je tomu pár týdnů, co drží koronavirus kluby zavřené a po nějakou dobu to tak bohužel ještě zůstane. A právě proto vznikl projekt Kultura do domu, který si klade za cíl přinést do vašich domácností alespoň trochu té koncertní atmosféry a třeba vás i roztancovat. Stojíme za ním my - Rock Café společně s NetwIN Production a Blue Lune Productions. Chceme podpořit kulturu jako celek - od interpretů až po dělníky kultury jako jsou například zvukaři nebo osvětlovači!

Kapelu i klub můžete podpořit zakoupením virtuální vstupenky

Živý live stream sledujte zde

Jako další se v rámci našich live streamů představí kometa české scény Deaf Heart. Tenhle gang kolem Thomase Lichtaga, který se po rozpadu Airfare vrací na scénu v doprovodu členů skupiny zpěvačky Lenny, Ewy Farne, A Banquet a Rituálů, má všechno potřebný - americkej stajl, ekvádorskej fuck off a ostrej nadhled ze sta věží svýho domovskýho města. Přináší renesanci rock'n'rollu, po které česká scéna už dlouho prahne. Tvorba Deaf Heart neskrývá oblibu rockového cynismu a arogance v hávu drzých kytarových riffů. Rocková aristokracie právě dozívala!