Písně sladké Francie

SERGEJ PROKOFJEV

Předehra na hebrejské téma op. 34

MAURICE RAVEL

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé

JAN NOVÁK

VII Metamorphoses in Pastorale L. v. Beethoven

DARIUS MILHAUD

Machines agricoles op. 56

Markéta CUKROVÁ | alt

Miroslav SEKERA | klavír

JUVENTUS COLLEGIUM FOK

Všichni milovníci vokálního repertoáru dobře vědí, že písně si v celé Praze nejlépe vychutnají v Anežském klášteře. Prostor je to ideálně kompaktní a patřičně intimní. Právě proto do něj ale mohou jen pěvci obdaření andělským hlasem a vytříbenou technikou. Nelehké zadání do puntíku splňuje mezzosopranistka Markéta Cukrová, která je navíc vybavena nesmírným citem pro stylovou interpretaci. Říká se, že lidskému hlasu je nejpodobnější zvuk hoboje, tedy je na místě posluchače ujistit, že stejně prvotřídní je i hra Moniky Bouškové a celého souboru „mladých Fokařů“ Juventus Collegium FOK. Vydejte se s nimi do sladké Francie, bon voyage!

Na začátku koncertu se můžete těšit na přednášku kurátorky k obrazu:

Henri de Toulouse-Lautrec: Moulin Rouge, 1892

přednášející: Monika Švec Sybolová

konec koncertu ve 20.50 hod.

koncert bez přestávky