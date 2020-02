Příměstský filmový tábor v muzeu Karla Zemana

Vydejte se na čarodějnou cestu za pohádkovým hororem na filmovém příměstském táboře v Muzeu Karla Zemana. Děti se na týden stanou součástí filmového štábu a vytvoří si vlastní film od A do Z. Proniknou do tajů filmového řemesla i animované tvorby a seznámí se s novými přáteli z okolí. Letos se děti podívají do tajemné pohádky Čarodějův učeň.

TÁBOROVÝ PROGRAM

Zkušení lektoři s dětmi navrhnou filmový scénář, který je provede přípravou filmu. Společně si zvolí, zda se chtějí vrhnout přes okraje temných hlubin hororových žánrů, nebo zda zavítají do pohádkových končin románů a balad, kde láska vítězí nad všemi kouzly. Načrtnou si rozvržení celého filmu – rozhodnou se o příběhu, postavách i natáčecích lokacích, rozmyslí se, co budou potřebovat k hraným scénám a jaké speciální filmové efekty je budou doplňovat. Naučí se pro své postavy vyrábět originální kostýmy a vytvářet autentický filmový make-up. Natáčet se bude v interiérech i exteriérech, animovat všemi možnými animačními technikami a ke speciálním efektům se využije i moderní technika klíčování se zeleným plátnem. Po postprodukčních úpravách děti uspořádají slavnostní premiéru a pozvou své nejbližší. Součástí táborového programu jsou výlety na tematické filmové lokace či výstavy a doprovodné hry plné zábavy i filmového poučení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tábor probíhá vždy od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 a je určen pro děti od 7 do 15 let.

Cena táboru na jedno dítě je 4 500 Kč. Cena zahrnuje kromě kurzů animace a filmové tvorby i veškerý materiál k ní potřebný, výjezdní program (včetně vstupů a doprovodných aktivit), stravu a nápoje.

Příměstský tábor zahrnuje i kvalitní stravu (oběd, dopolední a odpolední svačina) a pitný režim.

Na každém turnusu rádi uvítáme až 14 dětí.