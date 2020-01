THE ADDAMS FAMILY je rodinný typ muzikálu, se skvělou hudbou a inteligentním humorem, plným satirické nadsázky. Od premiéry v Hudebním divadle Karlín, na podzim 2014, se do května 2017 odehrálo bezmála 120 repríz této ukrutné zábavy. A nyní se vrací v plné síle zpět!

Postavy rodiny Addamsovy se zrodily v hlavě Charlese Addamse již v roce 1938. Následujících padesát let, až do své smrti, kreslil Charles Addams bizarní postavičky do komiksů pro časopis The New Yorker. Addamsova rodinka je satirickým protikladem typické americké rodiny, která si libuje v černém až strašidelném humoru, a nechápe, že jim zbytek světa nerozumí a dokonce je považuje za podivíny a často se jich i bojí.