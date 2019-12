Smíchovský Silvestr s Beatles

Nastal čas oslavit to nejlepší z roku 2019 a společně přivítat nadcházející rok 2020! Pojďme si to pořádně užít, tahle nezapomenutelná noc si to jistě zaslouží. 20-20! To se jen tak nestává! Proto společně povečeříme, pozvedneme číši a hurá do nového roku.

PROGRAM:

11:00 - Silvestrovský brunch

15:00 - Silvestrovská zahřívačka

17:00 - Živá hudba - Brouci Band - The Beatles Revival

18:30 - DJ Bez of @mylife

20:00 - Dj Fatty M