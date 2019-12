The Harpriders Blues Band

Vycházející hvězda na místní bluesové scéně- mladý hráč na foukací harmoniku hrající autentické Chicago blues, inspirováno velikány jako je Little Walter, Muddy Waters, Jimmy Reed, BB a Freddie King, ale i spoustou dalších bluesových legend. Měl Příležitost hrát s Chicagským bluesovým zpěvákem Lorenzo Thompsonem na jeho nedávno vydaném albu I Got Your Back